West Bengal CM Mamata Banerjee, Bolpur TMC Rally NEWS: पश्चिम बंगाल में गर्माई सियासत के बीच टीएमसी चीफ व सीएम ममता बनर्जी आज मंगलवार को बीरभूम जिले के बोलपुर पहुंची. यहां उन्‍होंने बीजेपी पर हमला बोला है. सीएम ममता बनर्जी ने कहा- बंगाल की संस्कृति को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं. हिंसा और विभाजनकारी राजनीति बंद करो. ममता ने कहा, मैं विश्‍व-भारती के खिलाफ किए जा रहे अपमानजनक बयान पसंद नहीं करती हूं. Also Read - कांग्रेस से निष्‍कासित दो विधायकों ने बीजेपी ज्‍वाइन की, पार्टी के शीर्ष नेतृत्‍व पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोलपुर रैली में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग महात्मा गांधी और देश के अन्य महापुरूषों का सम्मान नहीं करते, वे ‘सोनार बांग्ला’ बनाने की बात करते हैं. Also Read - West Bengal Assembly Elections 2021: दिलीप घोष का बड़ा बयान- सौरभ गांगुली को सीएम बनने के लिए करना होगा ये काम

ममता बनर्जी ने कहा, जब मैं विश्व-भारती में सांप्रदायिक राजनीति के लिए कोशिशें होते देखती हूं, तो मुझे बुरा लगता है. ममता ने कहा- विश्व-भारती के कुलपति भाजपा के आदमी हैं, वह सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, विश्वविद्यालय की धरोहर को नुकसान पहुंचा रहे हैं. Also Read - पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा पर हमले का मामला: ममता सरकार ने ड्यूटी पर रहे IPS का प्रमोशन किया, एक SP को हटाया

Conspiracies being hatched to destroy the culture of Bengal. Stop politics of violence and divisive politics: West Bengal CM Mamata Banerjee at Bolpur in Birbhum District pic.twitter.com/oD2BWczh4o

