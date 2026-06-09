'कॉन्ट्रैक्ट किलर मेरी हत्या कर सकते थे अगर मैं...' TMC छोड़ने के बाद सुखेंदु शेखर का सनसनीखेज खुलासा- लगाये कई आरोप

Bengal News Today: तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के एक दिन बाद ही सुखेंदु शेखर (Sukhendu Sekhar) ने ममता बनर्जी की पार्टी और पश्चिम बंगाल में उनकी पिछली सरकार के बारे में सनसनीखेज खुलासे किये. पूर्व TMC नेता ने अपनी पुरानी पार्टी की तुलना ‘चोरों, रेपिस्टों की पार्टी’ से की. सुखेंदु शेखर ने दावा किया कि अगर उन्होंने RG कर हॉस्पिटल विवाद के दौरान पार्टी छोड़ दी होती, तो ‘कॉन्ट्रैक्ट किलर उनकी हत्या कर सकते थे.’ उनकी यह बात ऐसे समय में आई है जब ममता बनर्जी की पार्टी असेंबली और पार्लियामेंट दोनों में अपने ही नेताओं के बीच बढ़ती बगावत से जूझ रही है.
न्यूज़ एजेंसी PTI से बात करते हुए, सुखेंदु ने कहा, ‘चोरों, रेपिस्टों की पार्टी… RG कर की घटना ने मुझे अपना मन बनाने में मदद की. अगर मैंने तब पार्टी छोड़ दी होती, तो कॉन्ट्रैक्ट किलर मेरी हत्या कर सकते थे.’ आरजी कर मामले को याद करते हुए सुखेंदु शेखर रे ने कहा, ‘जब आरजी कर वाली घटना हुई, तो लोग सड़कों पर उतर आए. मैंने अपने पॉलिटिकल करियर में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और मैंने इसके बारे में आवाज़ उठाई. मैंने कहा कि इसमें शामिल सभी लोगों को फांसी होनी चाहिए, मैंने एक ट्वीट भी किया और प्रोटेस्ट पर बैठ गया… मुझे मेरे ट्वीट के लिए बुलाया गया.’ ममता बनर्जी की पार्टी 1998 में अपनी शुरुआत के बाद से अपनी सबसे बड़ी टूट का सामना कर रही है, जिसमें एक बड़ा ग्रुप लीडरशिप के खिलाफ खुलेआम बगावत कर रहा है. जैसे-जैसे अंदरूनी बगावत गहरी होती जा रही है, तृणमूल कांग्रेस एक बड़े बंटवारे की ओर बढ़ती दिख रही है.
इससे पहले राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने संसद के उच्च सदन की सदस्यता से तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और संबंधित सीट को रिक्त घोषित कर दिया. राय ने राधाकृष्णन से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा था. राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, ‘राज्यसभा में पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाले सुखेंदु शेखर राय ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है. राज्यसभा के सभापति ने आठ जून 2026 को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया.’
इससे पहले, राय ने संवाददाताओं से कहा था, ‘मैंने राज्यसभा के सभापति से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया. मैंने ममता बनर्जी को व्हाट्सएप और ईमेल के जरिये पार्टी से इस्तीफा देने के अपने फैसले से अवगत करा दिया है.’ उन्होंने कहा था, ‘राज्यसभा में मेरा कार्यकाल 2029 तक था, लेकिन मैंने पार्टी से सैद्धांतिक रूप से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि मेरे लिए पद पर बने रहना मुश्किल होगा.’ राय संसद में तृणमूल कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक थे. उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की बैठक से कुछ घंटे पहले राष्ट्रीय राजधानी में अपने फैसले की घोषणा की.
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