कोलकाता: पश्चिम बंगाल के ब बाउल गायक बासुदेब दास ने बुधवार को कहा कि रविवार को वह केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कोई बात नहीं कर पाए क्योंकि शाह उनके शांतिनिकेतन स्थित आवास पर दोपहर का भोजन करने के तुरंत बाद चले गए थे. दास ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हुई कि शाह उनके घर आए, वहां बना भोजन किया और उनका बाउल गान सुना, लेकिन उन्हें केन्द्रीय गृह मंत्री से बात करने का मौका नहीं मिलने का दुख है. उन्होंने कहा, ” अमित शाह जी के जाने के बाद भाजपा के किसी नेता ने मुझसे संपर्क नहीं किया.” Also Read - ममता बनर्जी का भाजपा पर वार- पश्चिम बंगाल को गुजरात नहीं बनाने देंगे

राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने गरीबी में जीवन गुजार रहे दास को वित्तीय सहायता देने का वादा किया है. वहीं, बीजेपी का दावा है कि शाह के दास के घर जाने के बाद ही तृणमूल सरकार को बाउल गायक की तकलीफें नजर आई हैं. Also Read - बंगाल सरकार के ‘दुआरे सरकार’ कार्यक्रम की सफलता भाजपा नेताओं को चुभ रही: तृणमूल कांग्रेस

दास का कहना है कि वह 29 दिसंबर को जिले में होने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली में शामिल होंगे. तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिले के अध्यक्ष अनुब्रत मंडल ने दास को राज्य सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दिलाने का वादा किया है. Also Read - कश्मीर की जनता को गृह मंत्री ने दी बंधाई, बोले- मोदी सरकार लोकतंत्र बहाल के लिए हर संभव काम कर रही है

Bauls are the perfect reflection of our rich and versatile Bengali culture, best known for their songs and poems to God who dwells within.

Thank you Basudeb Das ji for your incredible hospitality, I am truly mesmerised. pic.twitter.com/ofc6gLZPgG

— Amit Shah (@AmitShah) December 20, 2020