Railway, Train, Passengers, RT-PCR test, COVID-19, West Bengal Govt, News: पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Govt) ने अपने अपने यहां बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर राज्‍य में आने ट्रेन यात्र‍ियों (Train Passengers) के लिए COVID-19 के नियमों के पालन की सलाह दी है. रेलवे ने पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्र‍ियों को राज्‍य सरकार (West Bengal Govt) की जारी एडवाइजरीके बारे में जानकारी देते हुए उन्‍हें इसके पालन की सलाह दी है. Also Read - COVID-19 Aid: इन तीन देशों से भारत आई मेडिकल सहायता, MEA नेे द‍िया धन्‍यवाद

बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्‍य में बाहर से आने वाले ट्रेन यात्र‍ियों को 72 घंटे के भीतर किए गए आरटी-पीसीआर (RT-PCR) टेस्‍ट की निगेटिव रिपोर्ट (negative report) साथ लाना अनिवार्य कर दिया है. Also Read - PIB Fact Check: कोरोना से नहीं 5G नेटवर्क टेस्टिंग से हो रही मौत, जानें क्या है वायरल ऑडियो की सच्चाई?

सेंट्रल रेलवे ने कहा है कि ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों (Passengers travelling by Train) को सलाह दी जाती है कि बोर्डिंग (boarding), यात्रा (travel) और गंतव्य (destination) पर COVID19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करें. पश्चिम बंगाल सरकार ने ट्रेन प्रस्थान के 72 घंटे के भीतर किए गए आरटी-पीसीआर (RT-PCR) टेस्‍ट की निगेटिव रिपोर्ट (negative report) साथ ले जाने के लिए यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया जाता है. Also Read - Covid 19 Guidelines in Delhi: केजरीवाल सरकार ने जारी किए नए दिशानिर्देश, इन दो राज्यों से आने वालों के लिए 14 दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य

Passengers travelling by train are advised to follow COVID19 appropriate behaviour while boarding,travel &at destination.West Bengal Govt issued advisory to train passengers to carry negative RT-PCR test report for a test conducted within 72 hrs of train departure:Central Railway

— ANI (@ANI) May 7, 2021