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Darjeeling Vidhan Sabha Election Results LIVE: दार्जिलिंग की सीट पर कौन मारेगा बाजी? बस शुरू हो रही है वोटों की गिनती
Darjeeling Vidhan Sabha Election Results LIVE: दार्जिलिंग विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है. कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि किस पार्टी का प्रत्याशी बाजी मारेगा.
Darjeeling Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates (दार्जिलिंग विधानसभा चुनाव परिणाम / दार्जिलिंग इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): दार्जिलिंग विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से एक है. यह क्षेत्र अपनी पहाड़ी भूगोल, गोरखा बहुल जनता और स्थानीय मुद्दों के कारण हमेशा चर्चा में रहता है. 2026 के विधानसभा चुनाव में इस सीट के लिए 23 अप्रैल को मतदान हुआ, और अब प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद है. नतीजों का इंतजार जनता और राजनीतिक दल दोनों कर रहे हैं. इस बार मुख्य मुकाबला कई उम्मीदवारों के बीच देखने को मिला, जिनमें प्रमुख रूप से बीजेपी, कांग्रेस और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार शामिल रहे. चुनाव में विकास, सड़क, रोजगार, पर्यटन और स्थानीय अधिकार जैसे मुद्दे प्रमुख रहे. इस बार मुख्य मुकाबला BJP के Noman Rai, कांग्रेस के Madhap Rai और Independent Ajoy Lucas Edwards और बीजीपीएम उम्मीदवार बिजय कुमार राय के बीच है. साल 2021 में हुए चुनाव की बात करें तो BJP के Neeraj Tamang Zimba ने Keshav Raj Sharma को 21,276 वोटों से हराकर सीट जीती थी. अब 2026 के चुनाव में सभी की नजर इस बात पर है कि क्या बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रखेगी या कांग्रेस और अन्य उम्मीदवार कोई नया राजनीतिक बदलाव ला पाएंगे.
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