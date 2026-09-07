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दुर्गा पूजा के लिए बदले नियम, महाअष्टमी पर शराब बैन; जानें और किन-किन चीजों पर लगी रोक

महाअष्टमी के दिन पश्चिम बंगाल में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. इसके अलावा, दुर्गा पूजा विसर्जन में भी DJ नहीं बजेगा. सरकार का मानना है कि महाअष्टमी देवी दुर्गा की पूजा का खास दिन है.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 7, 2026, 8:25 PM IST
दुर्गा पूजा के लिए बदले नियम, महाअष्टमी पर शराब बैन; जानें और किन-किन चीजों पर लगी रोक
बंगाल सरकार जरूरतमंद दुर्गा पूजा समितियों को ₹1 लाख की आर्थिक मदद भी देगी. (Photo from IANS)
  • महाअष्टमी पर बंगाल में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी
  • इस बार दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस में DJ भी नहीं बजाया जाएगा
  • इस साल दुर्गा पूजा के बाद होने वाला कार्निवल भी आयोजित नहीं किया जाएगा
  • जरूरतमंद पूजा समितियों को सरकार ने 1 लाख रुपये मदद देने का ऐलान किया

Durga Puja New Rules: पश्चिम बंगाल में सुवेंदु सरकार ने इस साल दुर्गा पूजा को लेकर कई बड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सीएम सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि महाअष्टमी के दिन राज्य में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी. यह पाबंदी शराब की दुकानों के साथ-साथ बार पर भी लागू होगी. खास बात यह है कि बंगाल में पहली बार ऐसा होगा कि किसी सरकार ने दुर्गा पूजा के दौरान किसी खास दिन शराब की बिक्री पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया है.

DJ पर भी रोक, समय से करना होगा विसर्जन

सरकार दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस को लेकर भी सख्त है. इस बार विसर्जन के दौरान DJ बजाने की भी अनुमति नहीं है. सीएम सुवेंदु ने पूजा समितियों से अपील की है कि वे लक्ष्मी पूजा से पहले प्रतिमाओं का विसर्जन पूरा कर लें. इस साल लक्ष्मी पूजा 25 अक्टूबर को है और सरकार चाहती है कि उससे एक दिन पहले तक विसर्जन की प्रक्रिया पूरी हो जाए, ताकि अगले त्योहार के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.

और पढ़ें: दुर्गा पूजा में नहीं बिकेगा मछली-मटन! धीरेंद्र शास्त्री के बयान से बंगाल में मचा बवाल

मूर्ति-पंडाल में धार्मिक भावनाओं का खास ध्यान

सुवेंदु अधिकारी ने पूजा समितियों से कहा कि मूर्ति, पंडाल, थीम और सजावट बनाते समय धार्मिक भावनाओं और बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का ध्यान रखा जाए. सरकार का कहना है कि नए प्रयोग किए जाएं, लेकिन इससे धार्मिक परंपराओं और लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए. यह अपील पहले VHP की ओर से भी की गई थी.

पूजा समितियों को 1 लाख की मदद, फ्री बिजली भी

इस बार बंगाल सरकार जरूरतमंद दुर्गा पूजा समितियों को ₹1 लाख की आर्थिक मदद भी देगी. इसके अलावा, पूजा के दौरान बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया गया है और CESC ने भी बिना शुल्क बिजली सप्लाई करने का भरोसा दिया. पूजा के लिए जरूरी फायर सेफ्टी लाइसेंस की फीस भी माफ होगी. हालांकि, बड़े बजट वाली और आर्थिक रूप से मजबूत समितियों से मुख्यमंत्री ने सरकारी मदद न लेने की अपील की है.

इस बार नहीं होगा दुर्गा पूजा कार्निवल

सुवेंदु सरकार ने इस साल दुर्गा पूजा कार्निवल को भी रद्द करने का फैसला लिया है. बता दें यह कार्यक्रम पिछली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में शुरू हुआ था और कोलकाता के रेड रोड पर इसका आयोजन होता था. इसमें प्रमुख पूजा समितियां अपनी प्रतिमाएं लेकर शामिल होती थीं और विसर्जन से पहले उनका प्रदर्शन किया जाता था.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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