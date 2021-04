West Bengal, Earthquake, News: पश्चिम बंगाल में आज मंगलवार को तड़के 4.1 तीव्रता के भूकंप Earthquake के झटके महसूस किए गए है. यह तब हुआ है जब सुबह से ही राज्‍य में विधानसभा की वोटिंग चल रही है. Also Read - Earthquake in Sikkim: सिक्किम में आया 5.4 तीव्रता का भूकंप, पीएम मोदी ने की चार प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र National Center for Seismology) के अनुसार, क्षेत्र में पिछले 12 घंटे में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप सुबह 7 बजकर 7 मिनट पर आया और इसका केंद्र सिलीगुड़ी (Siliguri) से 64 किलोमीटर पूर्व में और 10 किलोमीटर की गहराई पर था.

अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के कारण किसी तरह के जानमाल के नुकसान की अभी कोई खबर नहीं है. उत्तरी बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और दार्जिलिंग जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां घबराए लोग कुछ समय के लिए अपने घरों से बाहर आ गए थे. इसका प्रभाव सिक्किम में भी महसूस किया गया.

Earthquake of Magnitude:4.1, Occurred on 06-04-2021, 07:07:02 IST, Lat: 26.72 & Long: 89.04, Depth: 10 Km ,Location: 64km E of Siliguri, West Bengal, India for more information Download the BhooKamp App https://t.co/0RKHXC42Ef pic.twitter.com/zjonw347LQ

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) April 6, 2021