नई दिल्ली/कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को कहा कि एजेंसी ने धनशोधन जांच के तहत कोलकाता स्थित फर्जी मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के प्रवर्तकों के खिलाफ की गई छापेमारी में 17.32 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है. प्रवर्तन निदेशालय ने रेड में मिले भारी कैश की गिनती के किए नोट गिनने वाली 8 मशीनों को लगाया. इस कैश को गिनने में 16 घंटे से अधिक का समय लगा.Also Read - केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा- गलत और फर्जी गतिविधियों के चलते इंटरनेट पर सुरक्षा की कमी

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि इस मामले में मुख्य आरोपी फरार है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ऐप के प्रवर्तकों के कुछ राजनीतिक संपर्कों की छानबीन कर रही है और जानने का प्रयास कर रही है कि इस रकम से असल में किसे फायदा होता था. Also Read - बिहार : डिप्टी एसपी से बदसलूकी करने में आरजेडी के पूर्व MLC का बेटा अरेस्ट

ईडी कुछ चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित इकाइयों के जरिये यहां कुछ गेमर द्वारा पैसों की हेराफेरी की भी जांच कर रही है. जांच एजेंसी की ओर से जारी एक तस्वीर में, बरामद किए गए 500 और 2000 तथा 200 और 100 रुपये के नोट के बंडल एक बिस्तर पर दिख रहे हैं. Also Read - बंगाल के फर्जी गेमिंग एप के प्रमोटर्स के संबंध कहीं चीन से तो नहीं? ED के हाथ लगा बड़ा खजाना

17 crore cash, 16 hours, 8 counting machines: Know about ED raid on Kolkata businessman

