नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की एक करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के परिसरों पर छापेमारी में 20 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है. ईडी ने चटर्जी के अलावा शिक्षा राज्य मंत्री परेश सी अधिकारी, विधायक माणिक भट्टाचार्य और अन्य के परिसरों पर छापा मारा है.Also Read - ईडी ने नीरव मोदी की 253 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति हांगकांग में जब्त की

ईडी ने एक बयान में कहा, ईडी ने तलाशी के दौरान पार्थ चटर्जी (पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री) की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के आवासीय परिसर से करीब 20 करोड़ रुपए की भारी नकदी बरामद की है. इस धन के एसएससी घोटाले से जुड़े होने का संदेह है. नोट गिनने वाली मशीन के माध्यम से नकदी की गिनती के लिए जांच टीम बैंक अधिकारियों की मदद ले रही है. Also Read - IGI एयरपोर्ट पर यात्री से 1.24 करोड़ की विदेशी मुद्रा मिली, तस्करी का 41.49 किलो सोना बांग्लादेश सीमा पर जब्त

