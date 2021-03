west bengal assembly election 2021 पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा को लेकर जमकर हमला बोला है. खड़गपुर में रैली को संबधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि यहां चुनाव चल रहे हैं और वे (प्रधानमंत्री मोदी) बांग्लादेश जाते हैं और बंगाल पर व्याख्यान देते हैं. उन्होंने कहा कि यह चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह उल्लंघन है. Also Read - PM मोदी ने बांग्लादेश में मतुआ मंदिर में की पूजा, मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं, जो मेरे लाखों भाई-बहन ओराकांडी आकर महसूस कर रहे हैं

बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, "कभी-कभी वे कहते हैं कि ममता बांग्लादेश से लोगों को लाई है और घुसपैठ करवाई है. लेकिन वह (पीएम) खुद वोट मार्केटिंग के लिए बांग्लादेश जाते हैं."

ममता बनर्जी ने 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी पीएम मोदी पर हमला बोला. उन्होंने कहा, "2019 के लोकसभा चुनावों में जब एक बांग्लादेशी अभिनेता ने हमारी रैली में भाग लिया, तो बीजेपी ने बांग्लादेश सरकार से बात की और उसका वीजा रद्द कर दिया …. जब यहां चुनाव हो रहे हैं, तो आप (पीएम) बांग्लादेश में जाकर लोगों के एक हिस्से से वोट मांग रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि आपका वीजा रद्द कर दिया जाए?"

#WATCH | In ’19 LS polls when a Bangladeshi actor attended our rally, BJP spoke to Bangladesh govt&cancelled his visa…. When polls are underway here, you (PM) go to Bangladesh to seek votes from one section of ppl, why shouldn’t your Visa be cancelled?We’ll complain to EC:WB CM pic.twitter.com/CQfeUDgZ0y

