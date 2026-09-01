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ममता बनर्जी की भतीजी का मौत, घर में फंदे से लटकी मिली लाश; जांच में जुटी पुलिस

ममता बनर्जी की रिश्तेदार भतीजी ब्रिष्टी मुखर्जी बीरभूम जिले में अपने घर में मृत मिली हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

Written by: Ikramuddin
Published: September 1, 2026, 4:24 PM IST
ममता बनर्जी की भतीजी का मौत, घर में फंदे से लटकी मिली लाश; जांच में जुटी पुलिस
पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी. (Photo from IANS)

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Ex-Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) के परिवार से जुड़ी एक दुखद खबर सामने आई है. उनकी रिश्तेदार भतीजी ब्रिष्टी मुखर्जी बीरभूम जिले में अपने घर में मृत मिली हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस के मुताबिक, 28 साल की ब्रिष्टी मुखर्जी अपने घर की दूसरी मंजिल पर मृत मिलीं. शुरुआती जानकारी के अनुसार उनका शव फंदे से लटका मिला.

पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शुरू की जांच

बताया गया कि घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. ब्रिष्टी मुखर्जी, ममता बनर्जी के रिश्तेदार निहार मुखर्जी की बेटी थीं. निहार मुखर्जी ममता बनर्जी के मातृ पक्ष के रिश्तेदार और तृणमूल कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता बताए जाते हैं. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है.

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पोस्टमॉर्टम के बाद स्थिति होगी साफ

अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वजह को लेकर स्थिति साफ हो सकेगी. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले क्या हुआ था. रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिष्टी मुखर्जी बोलपुर अपर प्राइमरी स्कूल में गैर-शिक्षण कर्मचारी के तौर पर काम करती थीं. मार्च 2023 में कथित कैश फॉर जॉब्स मामले से जुड़े भर्ती आदेश रद्द होने के बाद उनकी नौकरी भी चली गई थी.

हाई कोर्ट ने रद्दी की थीं नियुक्तियां

कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया था, जिसके फैसले को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा. इस मामले में करीब 26 हजार शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई थीं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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