Fire In Kolkata: कोलकाता के बाग बाजार (Baghbajar) इलाके की झुग्गी-बस्ती में बुधवार शाम को भीषण आग लग गई. पुलिस ने यह जानकारी दी. दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं गई है. उन्होंने बताया कि बाग बाजार महिला कॉलेज के पास शिरोड विद्याविनोद एवेन्यू की झुग्गी-बस्ती के कई मकान आग की चपेट में आ गए हैं. दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है.



अधिकारियों ने बताया कि झुग्गी-बस्ती में धमाकों की आवाज सुनी गई. पुलिस को संदेह है कि आग के चलते घरों में रखे गैस सिलेंडरों में यह धमाके हुए हैं. उन्होंने बताया कि फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'आग के कारणों का पता नहीं चल सका है.

