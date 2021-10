Firecrackers Ban: पश्चिम बंगाल में पटाखा जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. कलकत्ता हाईकोर्ट राज्य में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, ‘बंगाल में दीपावली, काली पूजा, छठ, क्रिसमस और नए साल पर आतिशबाजी नहीं होगी. हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए यह आदेश दिया.Also Read - Bank Holiday Alert: अगले सप्ताह इन शहरों में 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी सूची यहां

Calcutta High Court has ordered a complete ban on the sale and use of firecrackers this Diwali/Kali Puja/Chhath Puja/Christmas/New Year due to the #COVID19 pandemic situation in the state. pic.twitter.com/lAWniKMpGq

— ANI (@ANI) October 29, 2021