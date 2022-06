कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गोलीबारी का मामला सामने आया है. घटना बांग्लादेश हाईकमीशन के बाहर हुई है. गोलीबारी में महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने एक महिला को गोली मारी, इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार दी. बताया जा रहा है कि फायरिंग में कुछ और लोग घायल हुए हैं.Also Read - India vs South Africa: दिल्ली की भीषण गर्मी का मुकाबला करने के लिए हर 10 ओवर के बाद होगा ड्रिंक्स ब्रेक

घटना बांग्लादेश हाईकमीशन के बाहर हुई. एक पुलिस कर्मी ने यहां फायरिंग कर दी. पुलिस कर्मी की गोली से एक महिला की मौत हो गई. फायरिंग में कुछ और लोग भी घायल हुए. इसके बाद पुलिसकर्मी ने खुद भी गोली मार ली. बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी और महिला दोनों की मौत हो गई है. जिस महिला की गोली लगने से मौत हुई वह बाइक पर थी.

West Bengal | A woman biker died after one Police personnel fired bullets outside Bangladesh Deputy High Commission in Kolkata. The Police personnel then shot himself dead. Senior Police officials are present at the spot. Further details awaited. pic.twitter.com/6hLdV4LHBl

— ANI (@ANI) June 10, 2022