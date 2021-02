Firts Phase of West Bengal Election 2021 Date Assembly wise, 30 Constituencies name, know every details here: मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा (sunil arora election commission) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के लिए विधानसभा चुनाव (West Bengal assembly election 2021 date) की घोषणा कर दी. उन्होंने यहां विज्ञान भवन में कहा कि 294 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे. Also Read - West Bengal Assembly Election 2021 Date: पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होंगे चुनाव, 2 मई को आएंगे नतीजे; जानिए हर चरण की तारीख

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा. पहले चरण में 30 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होंगे. (West Bengal Phase-I Assembly Election Dates: 30 Assembly Constituencies)

अधिसूचना जारी की जाएगी (Issue of Notification): 2 मार्च

नामांकन की अंतिम तिथि (Last Date of Nomination): 9 मार्च

नामांकन की जांच (Scrutiny of Nomination): 10 मार्च

प्रत्याशी द्वारा नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख (Withdrawal of Candidature): 12 मार्च

चुनाव की तारीख (Date of polls): 27 मार्च

पहले चरण में इन सीटों पर होगा मतदान, सीट वार जानिए अपनी विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीख (First phase Voting, know the 30 Assembly Constituencies Name of your assembly seat)

List of Thirty (30) Assembly Constituencies of West Bengal going to polls in Phase-I as per Annexure-4

Sl.No. Assembly Constituency No. and Name

1. 212 – Patashpur

2. 213 – Kanthi Uttar

3. 214 – Bhagabanpur

4. 215 – Khejuri (SC)

5. 216 – Kanthi Dakshin

6. 217 – Ramnagar

7. 218 – Egra

8. 219 – Dantan

9. 220 – Nayagram (ST)

10. 221 – Gopiballavpur

11. 222 – Jhargram

12. 223 – Keshiary (ST)

13. 228 – Kharagpur

14. 233 – Garbeta

15. 234 – Salboni

16. 236 – Medinipur

17. 237 – Binpur (ST)

18. 238 – Bandwan (ST)

19. 239 – Balarampur

20. 240 – Baghmundi

21. 241 – Joypur

22. 242 – Purulia

23. 243 – Manbazar (ST)

24. 244 – Kashipur

25. 245 – Para (SC)

26. 246 – Raghunathpur (SC)

27. 247 – Saltora (SC)

28. 248 – Chhatna

29. 249 – Ranibandh (ST)

30. 250 – Raipur (ST)

West Bengal Assembly Election Date – बता दें कि पिछली बार यानी पश्चिम बंगाल में 2016 का विधानसभा चुनाव 4 अप्रैल से 5 मई 2016 के बीच 6 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ था. पिछले चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 294 विधानसभा सीटों में से 211 सीटें जीतकर दूसरी बार सरकार बनाई थी.

तब कांग्रेस (Cngress) को 44, वाम दलों (Left Parties) को 33 और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ चुनाव लड़ने वाली BJP महज 3 सीटें ही जीत पाई थी.