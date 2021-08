कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में गुरुवार को भी बाढ़ की स्थिति (flood situation) गंभीर बनी रही, हालांकि बारिश कम हुई. बाढ़ प्रभावित सात प्रभावित जिलों में लगभग तीन लाख लोगों को राहत केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है. राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव और राहत कार्य में जुटी हुई हैं.Also Read - मध्य प्रदेश में बाढ़ ने जमकर मचाई तबाही, लोगों को खाने के पड़े लाले; 50 किलो गेहूं देगी सरकार

पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश और बाद में बांधों से पानी छोड़े जाने से पूर्वी और पश्चिम बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना और बीरभूम जिलों के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए हैं. Also Read - MP Flood Update: बाढ़ में फंसे मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र, वायुसेना ने एयरलिफ्ट

#WATCH | NDRF team safely rescued a pregnant woman following a distress call in Ghatal area of West Bengal, early this morning. pic.twitter.com/vZ21DIbYj0

— ANI (@ANI) August 6, 2021