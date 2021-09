गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिन्हो फलेरियो (Luizinho Faleiro) बुधवार को ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में शामिल हो गए. सोमवार को फलेरियो ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था. फलेरियो के साथ 10 लोगों ने टीएमसी ज्वाइन की है.Also Read - क्या नवजोत सिद्धू वापस लेंगे इस्तीफा? पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी बोले-'बैठकर बात करते हैं, सुलझा लेंगे सभी मुद्दे'

Today, when I am joining TMC, my dream is to bring the Congress family together. My main mission behind joining TMC is to defeat BJP & its divisive policies, culture of hatred & vengeance. India is totally on economic meltdown: Former Goa CM Luizinho Faleiro pic.twitter.com/EylcfKnMMz

— ANI (@ANI) September 29, 2021