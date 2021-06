West Bengal, Chief Secretary, Alapan Bandopadhyay, Mamata Banerjee, PM Modi, cyclon, Yaas, IAS, Central Govt, News: पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय के जवाब पर केंद्र सरकार जल्‍द ही अगला कदम उठा सकती है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय का कल रात जवाब मिला और उसकी जांच की जा रही है. आगे की कार्रवाई जल्द तय की जाएगी. Also Read - अधिकारियों के लिये सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी को लेकर सतर्कता संबंधी मंजूरी जरूरी: सीवीसी

उच्च पदस्थ सूत्रों ने जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अलपन बंदोपाध्याय ने केंद्र के कारण बताओ नोटिस का बृहस्पतिवार को जवाब दे दिया और कहा कि वह मुख्यमंत्री के निर्देश पर चक्रवात प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर गए थे. उन्हें आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी नोटिस में 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चक्रवात संबंधी समीक्षा बैठक से उनकी अनुपस्थिति को लेकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया था. सूत्रों ने बताया कि अलप बंदोपाध्याय ने अपने जवाब में कहा कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर वह चक्रवात ‘यास’से बुरी तरह प्रभावित दीघा का जायजा लेने की वजह से उस बैठक में शामिल नहीं हुए. Also Read - बंगाल विवाद: पूर्व मुख्य सचिव अलपन ने दिया नोटिस का जवाब, 'CM के निर्देश पर चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में गया था'

A reply from Alapan Bandopadhyay (former West Bengal Chief Secretary) has been received last night and is being examined. Further course of action will be decided soon: Govt Sources Also Read - पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से की बात, जानिए किस मुद्दे पर हुई चर्चा

