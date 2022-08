Durga Puja 2022: पश्चिम बंगाल में इस साल 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा की छुट्टी (Durga Puja Holiday) रहेगी. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने इसकी घोषणा की. ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा कि पिछले साल दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिली थी लेकिन इस साल समितियों को 60,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी. मालूम हो कि बीते साल कोरोना संक्रमण की वजह से दुर्गा पूजा को लेकर तमाम तरह की पाबंदियां भी लगाई गई थीं. हालांकि उम्मीद की जा रही है दो साल बाद इस बार फिर बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम दिखाई पड़ेगी.Also Read - ममता बनर्जी से क्यों मिले BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी? सियासी अटकलें हुईं तेज

Government holidays for Durga Puja will be from 30th Sept to 10th Oct…Last year, the Durga Puja committees received financial assistance of Rs 50,000. This year the committees will get Rs 60,000: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/bxHEqhU8Ug

— ANI (@ANI) August 22, 2022