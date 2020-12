West Bengal Latest News : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, मैंने केंद्र सरकार को बेहद परेशान करने वाले घटनाक्रमों के बारे में एक रिपोर्ट भेजी है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अच्छी तरह से नहीं है. Also Read - MHA summons DGP, Chief Secretary of West Bengal: जेपी नड्डा पर हमला- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया

बता दें क‍ि केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने पश्‍चिम बंगाल (West Bengal) में BJP के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) के काफिले पर हुए हमले को लेकर राज्‍य के मुख्‍य सचिव और डीजीपी (DGP) को तलब किया है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने पश्चिम बंगाल के DGP और मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को तलब किया है. Also Read - JP नड्डा का ममता सरकार पर हमला- बंगाल में 'कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है'

वहीं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, मैंने केंद्र सरकार को बेहद परेशान करने वाले घटनाक्रमों के बारे में एक रिपोर्ट भेजी है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अच्छी तरह से नहीं है. राज्यपाल धनखड़ ने कहा है क‍ि पश्चिम बंगाल में भीतरी, बाहरी का खतरनाक खेल चल रहा है.पश्चिम बंगाल में दिन-ब-दिन कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है. Also Read - बंगाल में लोग भयमुक्त होकर मताधिकार का प्रयोग कर सकें इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए: आकाश विजयवर्गीय

I have sent a report to the Central Government about the extremely disturbing developments that do not augur well for democratic values: West Bengal Governor Jagdeep Dhankar pic.twitter.com/oQMI1E246z

— ANI (@ANI) December 11, 2020