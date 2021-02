Dinesh Trivedi, BJP, TMC, MP, Rajya Sabha: टीएमसी से राज्‍यसभा के सदस्‍यता से दिनेश त्रिवेदी के इस्‍तीफा देने के बाद बीजेपी महासचिव ने उनका अपनी पार्टी में उनका स्‍वागत करने की बात कही है. TMC राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफा देने पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने आज शुक्रवार को कहा, ” दिनेश त्रिवेदी जी मुझे वे साल भर पहले हवाई अड्डे पर मिले थे तो कहा था बहुत खराब स्थिति है और मैं काम नहीं कर पा रहा हूं. उन्होंने TMC से इस्तीफा दिया है. वे भाजपा में आएंगे तो हम उनका स्वागत करें.” Also Read - Big Breaking News: टीएमसी के राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने दिया इस्तीफा, कहा- दम घुट रहा है

बता दें कि जैसे ही राज्‍य सभा में आज दिनेश त्र‍िवेदी ने अपने पद से इस्‍तीफे की घोषणा की तो उसी समय से उनके बीजेपी में जाने की चर्चाएं तेज हो गईं. पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राज्‍य प्रभारी की जिम्‍मेदारी संभाल रहे नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सिर्फ दिनेश त्रिवेदी जी, जो भी ईमानदार काम करना चाहते हैं, तृणमूल कांग्रेस में नहीं रह सकते. अगर वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे. Also Read - PM Kisan Samman Nidhi Scheme: ... तो अब 69 लाख किसानों के खाते में आएंगे 18-18 हजार रुपये, बड़े बदलाव के संकेत!

त्रिवेदी ने इस्‍तीफा के पीछे पश्चिम बंगाल में हिंसा, घुटन को कारण बताया

तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व रेलमंत्री दिनेश त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल में हिंसा और घुटन का हवाला देते हुए शुक्रवार को राज्यसभा में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देने की घोषणा की, हालांकि आसन की तरफ से उनकी इस पेशकश को यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि इसके लिए उन्हें समुचित तरीका अपना पड़ेगा.

जीवन में एक ऐसी घड़ी आती है जब अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है

उच्च सदन में बजट चर्चा के दौरान आसन की अनुमति से त्रिवेदी ने कहा, ”हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसी घड़ी आती है जब उसे अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है. मेरे जीवन में भी यह घड़ी आ गई है. उन्होंने कहा, ”मैं यहां बैठकर सोच रहा था कि हम राजनीति में क्यों आते हैं? देश के लिए आते हैं.. देश सर्वोपरि होता है.”

Grateful to my party that they’ve sent me here. I’m feeling suffocated that we’re not able to do anything over violence in the state. My soul tells me that if you can’t do anything sitting here, then you must resign. I will continue to work for people of WB: TMC MP Dinesh Trivedi pic.twitter.com/E9kho7d4UX

— ANI (@ANI) February 12, 2021