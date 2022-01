Buddhadeb Bhattacharjee, Padma Bhushan, Padma Bhushan award, कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री (Former West Bengal CM) और माकपा के वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य (Buddhadeb Bhattacharjee) ने मंगलवार को पद्म भूषण सम्मान को अस्वीकार कर दिया. उन्होंने एक बयान में कहा, “मैं पद्म भूषण सम्मान के बारे में कुछ नहीं जानता. मुझे किसी ने इसके बारे में नहीं बताया. अगर मुझे पद्म भूषण सम्मान दिया गया है तो मैं इसे अस्वीकार कर रहा हूं.”Also Read - UP Election 2022: JDU ने यूपी चुनाव में उतारे 20 उम्मीदवार, देखें लिस्‍ट

#UPDATE | In a statement, former West Bengal CM Buddhadeb Bhattacharjee says he will not accept the Padma Bhushan award https://t.co/YiEYyxTNGH

— ANI (@ANI) January 25, 2022