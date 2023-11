'Team India जीत जाती World Cup अगर...', Mamata Banerjee ने PM मोदी पर भी साधा निशाना

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने गुरुवार को टीम इंडिया की वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार पर बयान दिया है. TMC चीफ ममता बनर्जी ने दावा किया कि अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कोलकाता या मुंबई में खेला जाता तो भारत जीत जाता. पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि देश की क्रिकेट टीम का ‘भगवाकरण’ करने का प्रयास किया जा रहा है. बनर्जी ने कहा, ‘वे पूरे देश को भगवा रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं. हमें अपने भारतीय खिलाड़ियों पर गर्व है और मेरा मानना है कि अगर फाइनल मैच कोलकाता या वानखेड़े (मुंबई) में होता तो हम क्रिकेट विश्व कप जीत जाते.’

If the (ICC Cricket World Cup) final match had been played at Eden Gardens stadium (Kolkata) or Wankhede stadium (Mumbai), we would have won the match: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/YoSCcpDCM3

