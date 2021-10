Illegal Arms Factory busted in Asansol: पश्चिम बंगाल (West Bengal) के आसनसोल (Asansol) में पुलिस ने एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री (illegal arms factory) का भंडाफोड़ किया है. डीपीसी वेस्ट, आसनसोल-दुर्गापुर (Asansol-Durgapur) पुलिस कमिश्नरेट अभिषेक मोदी (DCP Abhishek Modi) ने बताया कि यहां एक घर में हथियार बनाने की फैक्टी चल रही थी. यहां से भारी मात्रा में हथियार जब्द किए गए हैं. इस संबंध में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है.Also Read - बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को मलेरिया हुआ, दिल्ली AIIMS में भर्ती

गौरतलब है कि आसनसोल अवैध हथियार बनाने के लिए पहले से ही बदनाम है. जिले के कुल्टी थाना पुलिस (Kulti Thana Police) ने 1 अक्टूबर को ही अवैध हथियार (illegal weapons) बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापामारी कर बड़ी मात्रा में पिस्टल और मैगजीन बरामद किए थे.

West Bengal | Police on Monday said that an illegal arms factory was busted in Asansol & a cache of weapons were seized

Weapons were being manufactured at a house. Two people have been detained: DCP West, Asansol-Durgapur Police Commissionerate Abhishek Modi pic.twitter.com/rbND3rBCO8

— ANI (@ANI) October 26, 2021