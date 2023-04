Kolkata Howrah Metro: कोलकाता मेट्रो ने बुधवार को उस समय इतिहास रच दिया जब उसके द्वारा संचालित एक ट्रेन ने देश में पहली बार एक नदी में बनी सुरंग में रफ्तार पकड़ी. मेट्रो की इस ट्रेन में केवल अधिकारी और इंजीनियर सवार थे. यह हुगली के नीचे से होती हुई कोलकाता से हावड़ा पहुंची. अधिकारी ने कहा कि कोलकाता और इसके उपनगरों के लोगों को आधुनिक परिवहन सुविधा मुहैया कराने की दिशा में यह एक ‘क्रांतिकारी कदम’ है.

मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक पी. उदय कुमार रेड्डी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कोलकाता के महाकरण स्टेशन से हावड़ा मैदान स्टेशन तक ट्रेन में यात्रा की. बाद में इसी मार्ग से एक और ट्रेन भी हावड़ा मैदान स्टेशन पहुंची. मेट्रो के महाप्रबंधक ने इसे ‘ऐतिहासिक घटना’ करार देते हुए कहा, “अगले सात महीनों के लिए हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड स्टेशन के बीच परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद इस खंड पर नियमित सेवाएं शुरू हो जाएंगी.