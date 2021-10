ISKCON protests outside Bangladesh Deputy High Commission in Kolkata After violence in Bangladesh : बांग्‍लादेश में कल शनिवार को नोआखली में एक इस्कॉन मंदिर में भीड़ द्वारा की गई तोड़फोड़ और एक भक्त की हत्या के विरोध में आज धार्मिक संगठन के भक्‍तों ने कोलकाता में स्थित बांग्‍लादेश के उच्‍चायोग के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया है. इस्‍कॉन ने कहा, दोषियों को सजा मिलने तक इस्कॉन दुनिया भर में बांग्लादेश उच्चायोगों के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा.Also Read - BAN vs SCO Live Score, T20 World Cup 2021: यहां जानिए मैच का लाइव स्कोर

नोआखली में भीड़ के द्वारा की गई तोड़फोड़ और भक्‍त की हत्‍या के विरोध में इस्‍कॉन के भक्‍तों ने कोलकाता स्थित बांग्‍लादेश के उप उच्‍चायोग के बाद भजन गाकर विरोध किया. यह विरोध प्रदर्शन कल बांग्‍लादेश के नोआखली में एक एक इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई और भीड़ द्वारा एक भक्त की गई हत्या के विरोध में किया गया.

इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने कहा, बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हिंसा का सिलसिला थमा नहीं है. इस्कॉन मंदिर के अंदर शुक्रवार को मौत का नाच हुआ. दोषियों को सजा मिलने तक इस्कॉन दुनिया भर में बांग्लादेश उच्चायोगों के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा.

Cycle of violence in Bangladesh in past few days hasn’t stopped. There was dance of death inside ISKCON temple on Friday. ISKCON will continue to protest outside Bangladesh High Commissions across the world until the guilty are punished: Radharaman Das, Vice Pres, ISKCON Kolkata pic.twitter.com/clZx8iKDJ6

— ANI (@ANI) October 17, 2021