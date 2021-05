कोलकाता: भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं. इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने टीएमसी पर हमला बोला है. जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई व्यापक हिंसा ने उन अत्याचारों की याद दिला दी है, जिसका सामना लोगों को देश के विभाजन के दौरान करना पड़ा था. नड्डा ने राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को ‘‘क्रूरता’’ के विरूद्ध लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने के लिए प्रेरित किया. जेपी नड्डा ने कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले किये जा रहे हैं. पीटा जा रहा है. महिलाओं और बच्चों को भी छोड़ा जा रहा है. Also Read - कांग्रेस ने कहा- TMC वर्कर्स ने हमारे कार्यकर्ताओं पर भी हमला किया, स्थिति संभालें ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे नड्डा ने कहा कि पूरे भारत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य के उन कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता व्यक्त की है, जो ‘‘हिंसक हमलों का सामना कर रहे हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम इस वैचारिक लड़ाई और तृणमूल कांग्रेस की गतिविधियों से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो असहिष्णुता से भरी हुई है.’’ Also Read - पश्चिम बंगाल में हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बीजेपी ने की CBI जांच की मांग

After the results, TMC goons went to the house of Haran Adhikari (BJP worker), vandalised it, threatened women & children, attacked them, & broke his wife’s teeth. They then dragged Adhikari out of his house & beat him up. He died: BJP chief JP Nadda in South 24 Parganas, WB pic.twitter.com/4QDtJCaZnS Also Read - पश्चिम बंगाल: चुनाव नतीजों के बाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने बुलाई उच्च स्तरीय मीटिंग, होगी कार्रवाई

