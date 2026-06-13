'वह मेरे बेटे जैसा...', अभिषेक को लेकर बदले कल्याण बनर्जी के सुर; जानें क्या-क्या कहां

Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी पर तीखे हमले के बाद, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सुर बदले हैं. जानिए उन्होंने क्या-क्या कहा?

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कल्याण बनर्जी ने बंगाल की राजनीतिक स्थिति को लेकर भी चिंता जताई. (Photo from ANI Video)

इन दिनों बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पार्टी के अंदर टूट देखने को मिल रही है. कुछ दिन पहले पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर हमला बोला था. उन्होंने यह तक कह दिया था कि ममता बनर्जी को तय करना होगा कि उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ रहना है या अपने भतीजे के साथ. लेकिन अब उनके सुर नरम पड़ते दिखाई दिए हैं. शनिवार (13 जून) को उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी उनके बेटे जैसे हैं और पिता का काम बेटे की गलतियों को माफ करना होता है.

पहले लगाए गंभीर आरोप, अब दिखाई नरमी

इससे पहले कल्याण बनर्जी ने अभिषेक को लेकर तीखी टिप्पणी की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि अभिषेक के व्यवहार और फैसलों से पार्टी को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने अभिषेक को घमंडी बताते हुए कहा था कि पार्टी की मौजूदा स्थिति के लिए कई लोग उन्हें जिम्मेदार मानते हैं. इसके अलावा, उन्होंने ममता बनर्जी को साफ शब्दों में कहा था कि उन्हें एक पक्ष चुनना होगा. साथ ही उन्होंने संकेत दिया था कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई, तो वह आगे कोई दूसरा फैसला लेने पर भी विचार कर सकते हैं. हालांकि, अब उनके नए बयान से सख्त रुख में बड़ा बदलाव दिखाई दिया.

बंगाल की राजनीति और लोकतंत्र पर उठाए सवाल

कल्याण बनर्जी ने बंगाल की राजनीतिक स्थिति को लेकर भी चिंता जताई. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था दबाव में है और विपक्ष को पहले कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा. कल्याण बनर्जी ने कहा कि राजनीतिक माहौल लगातार कठिन होता जा रहा है और विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है.

#WATCH | Kolkata | Over his comments on Abhishek Banerjee, TMC MP Kalyan Banerjee says, “He is like my son. It is the work of the father to forgive all faults made by a son. Democracy is under threat in the country. West Bengal never faced a situation where the opposition was… pic.twitter.com/YJ2aS5KGfl — ANI (@ANI) June 13, 2026

अभिषेक बनर्जी के घर की तलाशी ली गई

इन घटनाओं के बीच, आज कोलकाता स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी चर्चा में रही. पार्टी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने आरोप लगाया कि देर रात अधिकारियों ने तलाशी अभियान चलाया. उनका दावा था कि कार्रवाई के दौरान किसी तरह का आपत्तिजनक सबूत नहीं मिला और पूरी प्रक्रिया राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश थी. उन्होंने इसे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का प्रयास बताया और कहा कि जांच के बावजूद कोई गलत काम सामने नहीं आया.