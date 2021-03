West Bengal, Kolkata, Railways, Fire, Piyush Goyal, Mamata Banerjee, News: पश्‍च‍िम बंगाल (West Bengal) की राजधानी कोलकाता (Kolkata) में कल सोमवार को शाम में लगी भयंकर आग में 9 लोगों की मौत की मौत हो गई है. इनमें अग्निशमन दल के 4 दमकल कर्मी, रेलवे के 2 के कर्मचारी और एक पुलिस एएसआई शामिल है. घटनास्थल पर रात में पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि राज्य सरकार इस घटना के प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और प्रत्येक मृतक के एक निकट परिजन को सरकारी नौकरी देगी. वहीं, पीएमओ ने कोलकाता में आग में मृतकों के परिजनों को PMNRFसे 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है. Also Read - कोलकाता: इमारत में लगी आग, 4 दमकलकर्मियों, 2 RPF जवानों सहित 7 की मौत, ममता बनर्जी मौके पर पहुंचीं, 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान

इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शोक जताया है. वहीं, इस हादसे पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रेलवे विभाग पर बिल्डिंग का नक्‍शा नहीं तुरंत उपलब्‍ध कराने को लेकर नाराजगी जताई है.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आग लगने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को PMNRF से 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है.

#UPDATE | PM Narendra Modi has approved an ex-gratia of Rs 2 lakhs each from Prime Minister’s National Relief Fund for the next of kin of those who have lost their lives due to the tragic fire in Kolkata. Rs 50,000 would be given to those seriously injured: PMO https://t.co/3LzPVccMhi

