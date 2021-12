Kolkata Municipal Corporation Election Results 2021 LIVE Updates: कोलकाता नगर निगम के लिए हुए चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे, इसके लिए आज सुबह से मतों की गिनती जारी है. कोलकाता के 144 वार्डों के लिए हुए मतदान के वोटों की गिनती के लिए कुल 16 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की प्रक्रिया चल रही है. मतगणना केंद्र के 200 मीटर के इलाके में 144 धारा लागू किया गया है, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस दायरे में नहीं आने दिया जा रहा है. बता दें कि 19 दिसंबर को कोलकाता नगर निगम (KMC) चुनाव में लगभग 64 फीसदी मतदान हुआ था और अबतक के नतीजे में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बड़ी बढ़त मिली है तो वहीं भाजपा काफी पीछे चल रही है.Also Read - Kolkata Civic Polls 2021 LIVE: सुबह से जारी है वोटिंग, हाई स्कूल में बने मतदान केंद्र के बाहर फेंके गए दो बम, मची अफरातफरी

कोलकाता नगर निगम चुनाव में मिल रही बड़ी जीत से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है. कार्यकर्ता जमकर गुलाल उड़ा रहे हैं और अपनी पार्टी की जीत से उत्साहित दिख रहे हैं. Also Read - West Bengal Bypoll Result: उपचुनाव में होनेवाली है TMC की बड़ी जीत, जो हार गए थे वो अब जीतेंगे

#WATCH | Kolkata: TMC workers and supporters celebrate outside the residence of CM and party chief Mamata Banerjee as official trends show the party leading in #KolkataMunicipalElection2021 Counting of votes is underway. pic.twitter.com/UnKCMRUxLY — ANI (@ANI) December 21, 2021

#KolkataMunicipalCorporation | TMC leading on 114, BJP on 2, CPI(M) on 2, Congress on 2, Independent 1, as per official trends by West Bengal State Election Commission. pic.twitter.com/yIHGokeS9Q — ANI (@ANI) December 21, 2021

#KolkataMunicipalElection2021 results | TMC wins 7 and leads on 108. BJP leads on 4, CPI(M) on 2, Congress on 2, Independent 3, as per official trends by West Bengal State Election Commission. — ANI (@ANI) December 21, 2021

LIVE Updates

अबतक के नतीजों में तृणमूल कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है और 108 पर आगे चल रही है.

भाजपा चार सीटों पर आगे, लेफ्ट 2 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर. निर्दलीय तीन सीटों पर आगे चल रहे हैं.

कुल सीटें-144

शुरुआती रुझानों में टीएमसी को बड़ी बढ़त

TMC 114 सीटों पर आगे चल रही है

BJP को अबतक मात्र 2 सीटों पर बढत मिली है.

Left को भी 2 सीटों पर बढ़त

Cong को मात्र 2 पर बढ़त

Others/Independent भी मात्र 1 सीट पर आगे

2015 चुनाव परिणाम के आंकड़े

वर्ष 2015 में कोलकाता नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 144 में से 114 वार्ड पर जीत मिली थी वहीं सीपीएम 15 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी. बात करें भाजपा की तो उसे सात सीटें ही मिली थीं.