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क्या है लक्ष्मीर भंडार योजना? हर महीने मिलते हैं 1500 रुपये, जानिए कौन-कैसे उठा सकता है इसका फायदा
Lakshmir Bhandar Scheme: लक्ष्मीर भंडार योजना में महिलाओं को हर महीने 1500 से 1700 रुपये मिलते हैं. जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और इसके फायदे.
Lakshmir Bhandar Scheme: पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मीर भंडार योजना महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई है. इसका मकसद यह है कि घर के छोटे-छोटे खर्चों में महिलाओं को किसी पर निर्भर न रहना पड़े. यह एक DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, जिसमें पैसे सीधे बैंक खाते में आते हैं.आज के समय में यह योजना खासकर युवाओं और परिवारों के बीच काफी चर्चा में है.
कितनी मिलती है राशि और क्यों है जरूरी
इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1700 रुपये दिए जाते हैं. पहले यह राशि कम थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है. हर महीने मिलने वाली यह रकम घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों में मदद करती है. खासकर जिन घरों में एक ही कमाने वाला होता है, वहां यह पैसा काफी राहत देता है.
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महिलाओं के लिए कैसे फायदेमंद
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे महिलाएं आर्थिक रूप से थोड़ा आत्मनिर्भर महसूस करती हैं. छोटे खर्चों के लिए बार-बार पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती. इससे वे अपने बच्चों की पढ़ाई, दवाई और जरूरी चीजों पर खुद खर्च कर पाती हैं. गांवों में तो लोग इसे “घर चलाने वाली मदद” के रूप में देखते हैं, जिससे घर का बजट संभालना आसान हो जाता है.
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ
इस योजना का फायदा लेने के लिए कुछ आसान शर्तें रखी गई हैं. महिला का पश्चिम बंगाल की निवासी होना जरूरी है और उम्र 25 से 60 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा, आवेदक सरकारी कर्मचारी या इनकम टैक्स देने वाली नहीं होनी चाहिए. परिवार की आय भी तय सीमा के अंदर होनी चाहिए. ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि सही लोगों तक योजना का लाभ पहुंच सके.
कैसे करें आवेदन?
इस योजना के लिए आवेदन करना भी आसान है. महिलाएं “Duare Sarkar” कैंप या अपने नजदीकी सरकारी दफ्तर में जाकर फॉर्म भर सकती हैं. आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं. वेरिफिकेशन के बाद पैसा सीधे खाते में आ जाता है. अब तक करीब 2.20 करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ ले चुकी हैं, जिससे यह पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक बन गई है.
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