LIVE Video Nandigram:पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट सबसे हॉट सीट है, जिसपर एक अप्रैल को चुनाव होना है. दूसरे चरण के लिए होनेवाले चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है. आज इस सीट के लिए होनेवाले चुनाव प्रचार के लिए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जहां व्हीलचेयार पर बैठकर पदयात्रा की तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने मेगा रोड शो किया है. नंदीग्राम से जहां तृणमूल की तरफ से खुद पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं तो वहीं भाजपा के उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी हैं जो टीएमसी को छोड़कर भाजपा के साथ हैं. Also Read - WB Assembly Election 2021: दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, खुद मोर्चा संभालेंगे अमित शाह और मिथुन दा

रोड शो में अमित शाह ने साधा निशाना-जनता बनाती है तो हटाती भी है Also Read - ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कहा- 'बीजेपी और सुवेंदु अधिकारी को शेर की तरह जवाब दूंगी, मैं शाही बंगाल टाइगर हूं'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां रोड शो को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि वह (ममता बनर्जी) तीन दिन से नंदीग्राम में हैं, इसी से आप समझ सकते हैं कि यहां उनका पाला किससे पड़ा है और यहां कितना कड़ा मुकाबला है. शाह ने राज्य में 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया और कहा कि जनता ही मुख्यमंत्री बनाती है और जनता ही हटाती भी है. Also Read - WB Assembly Elections: भाजपा वर्कर के मां को मारने का TMC पर लगा आरोप, भड़के अमित शाह बोले...

शाह के रोड शो का देखें वीडियो….

भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी के समर्थन में अमित शाह के रोड शो में भाजपा समर्थकों की भारी भीड़ जुटी है, समर्थक हाथ में भाजपा के झंडे लिए हुए अधिकारी के समर्थन में नारे लगाते दिखे. शाह ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया.

#WATCH | Union Home Minister & BJP leader Amit Shah holds a roadshow in Nandigram, the Assembly constituency where BJP leader Suvendu Adhikari is contesting against CM & TMC chief Mamata Banerjee. #WestBengalPolls pic.twitter.com/3itmPwCaEK

ममता ने कहा-भाजपा को दफन कर देना है

नंदीग्राम के सोना चूरा में ममता बनर्जी ने कहा, ‘मैं किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ सकती थी लेकिन मैंने नंदीग्राम को चुना. मैंने ऐसा यहां की माताओं और बहनों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए किया। नंदीग्राम के आंदोलन को सलामी देने के लिए मैंने सिंगुर की जगह इसे चुना.’ उन्होंने कहा, ‘याद रखिए, अगर मैं एक बार नंदीग्राम में आ गई तो जाऊंगी नहीं. नंदीग्राम मेरी जगह है, मैं यहां रहूंगी.’

देखें ममता की ललकार का वीडियो…

#WATCH | During election cast your votes peacefully. Keep in mind, ‘cool cool Trinamool, thanda thanda cool cool, vote pabe joda phool’. Keep your mind cool for 48 hours: West Bengal CM Mamata Banerjee in in Sona Chura, Nandigram. pic.twitter.com/jfFa3ZIrgP

— ANI (@ANI) March 30, 2021