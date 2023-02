Local Train Derailed: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बड़ा हादसा टला, पटरी से उतरे लोकल ट्रेन के तीन डिब्बे

Local Train Derailed: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गुरुवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक हावड़ा-अमता लोकल ट्रेन (Howrah-Amta Local Ttrain) के 3 डिब्बे माजू रेलवे हॉल्ट (Maju Railway Halt) के पास पटरी से उतर गए. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

Howrah, West Bengal | 3 coaches of the Howrah-Amta local train derailed near the Maju railway halt earlier today. Officials of South Eastern Railway reached the spot along with an accident relief train from Santragachi. No casualty was reported. pic.twitter.com/AuTGpqKew9 — ANI (@ANI) February 23, 2023