Lockdown Latest Update: पश्चिम बंगाल सरकार ने 30 सितंबर तक राज्य में लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी है. बुधवार को इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में कोरोना प्रतिबंधों और उसे लेकर दी गई छूट की समय सीमा अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. स्वास्थ्य सेवाओं, कानून और व्यवस्था, आवश्यक वस्तुओं और अन्य आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर, लोगों और वाहनों की आवाजाही सहित सभी बाहरी गतिविधियों को पूर्वाह्न 11 बजे से शाम 5 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.

बता दें कि राज्य में लगाए गए प्रतिबंध, पहले 16 मई को लगाए गए और फिर नियमित अंतराल पर बढ़ाए गए थे, जिसकी अवधि बुधवार को समाप्त होने वाली थी.

जारी अधिसूचना में कहा गया है, "मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाए रखना और स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रोटोकॉल का हर समय पालन किया जाना चाहिए."

