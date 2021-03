LPG Price Hike: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है. आज यानि 7 मार्च को जहां पीएम नरेंद्र मोदी दिन में दो बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में पदयात्रा करेंगी और केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोलेंगी. Also Read - West Bengal Assembly Election 2021: BJP में शामिल हुए ममता के बेहद करीबी Dinesh Trivedi, कहा-पॉलिटिक्स खेला नहीं....

ममता बनर्जी की आज की पदयात्रा रसोई गैस के बढ़ते दाम से लोगों को हो रही परेशानी को लेकर है. इससे पहले भी ममता पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम को लेकर रैली कर चुकी हैं जिसमें उन्होंने स्कूटी की यात्रा की थी और केंद्र सरकार को जमकर खरी-खोटी सुनाई थी. Also Read - WB Chunav 2021: शिवसेना ने TMC नेता महुआ मोइत्रा को बताया 'बंगाल की बाघिन' सामना में लिखीं ये बातें...

Also Read - WB Assembly Election 2021: PM मोदी संग मंच साझा करने को राजी नहीं ममता 'जय श्रीराम' ने बढ़ा दी दूरी?

West Bengal CM Mamata Banerjee will hold a ‘Padyatra’ against LPG price hike in Siliguri today.

