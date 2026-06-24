'पूरी रात रोई, सुवेंदु साथ खड़े रहे...', TMC में मची टूट के बीच महुआ ने की तारीफ, क्या बंगाल की राजनीति में पक रही नई खिचड़ी?

महुआ मोइत्रा के बयान ने बंगाल राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है. एक इंटरव्यू में उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ रिश्ते, टीएमसी की स्थिति और बंगाल राजनीति पर खुलकर बात की.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 24, 2026, 5:56 PM IST
'पूरी रात रोई, सुवेंदु साथ खड़े रहे...', TMC में मची टूट के बीच महुआ ने की तारीफ, क्या बंगाल की राजनीति में पक रही नई खिचड़ी?
महुआ ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और टीएमसी पर भी टिप्पणी की. (Photo from IANS)
  • महुआ मोइत्रा ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के साथ उनके निजी संबंध अच्छे रहे.
  • TMC के अंदर जारी राजनीतिक उठापटक के बीच बयान की टाइमिंग चर्चा में रही.
  • महुआ ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज किया.
  • साथ ही टीएमसी के कांग्रेस में विलय की बात भी नकार दी.

Mahua Moitra: बंगाल की राजनीति में इन दिनों बदलाव और पार्टी में खींचतान की चर्चाएं तेज हैं. इस बीच, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा का एक इंटरव्यू चर्चा का विषय बन गया. BBC के साथ इंटरव्यू में उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ अपने पुराने राजनीतिक और निजी संबंध को याद किया. महुआ ने कहा कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जिन्हें समय और दल बदलने के बाद भी पूरी तरह भुलाया नहीं जा सकता.

महुआ बोलीं – मुश्किल समय में शुभेंदु ने साथ दिया

इंटरव्यू में महुआ ने एक पुराना पल भी साझा किया. उन्होंने बताया कि 2014 में उन्हें लोकसभा टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह काफी निराश हुई थीं. उनके मुताबिक उस समय शुभेंदु अधिकारी ने उनका हौसला बढ़ाया था. महुआ ने यह भी कहा कि जब उन्होंने पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखा था, तो शुरुआती दौर में बहुत कम वरिष्ठ नेता उनके साथ दिखाई दिए, लेकिन शुभेंदु उनकी शुरुआती रैलियों में मौजूद रहे.

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पार्टियां भले ही अलग लेकिन रिश्ते अच्छे

महुआ ने साफ किया कि अब दोनों अलग-अलग पार्टियों में हैं और पहले जैसी बातचीत नहीं होती. इसके बावजूद उन्होंने कहा कि पुराने समय में मिले सहयोग को वह भूल नहीं सकतीं. महुआ ने ये भी कहा कि किसी व्यक्ति के साथ निजी संबंध और राजनीतिक विचार हमेशा एक जैसे नहीं होते. इस बयान को कई नेताओं ने ऐसे समय में अहम माना, जब राज्य की राजनीति में दलों के भीतर बदलाव और नए समीकरणों की चर्चाएं हैं.

क्या TMC छोड़ने वाली हैं महुआ मोइत्रा?

महुआ ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और टीएमसी पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि बीजेपी एक मजबूत संगठनात्मक ढांचे के साथ काम करती है और उसकी विचारधारा स्पष्ट दिखाई देती है. वहीं टीएमसी और कांग्रेस के संभावित विलय को लेकर चल रही चर्चाओं को उन्होंने खारिज कर दिया. महुआ का मानना है कि दोनों दलों के बीच वैचारिक समानताओं की चर्चा हो सकती है. लेकिन विलय को लेकर सामने आ रही खबरों में कोई सच्चाई नहीं है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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