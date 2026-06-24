'पूरी रात रोई, सुवेंदु साथ खड़े रहे...', TMC में मची टूट के बीच महुआ ने की तारीफ, क्या बंगाल की राजनीति में पक रही नई खिचड़ी?

Mahua Moitra: बंगाल की राजनीति में इन दिनों बदलाव और पार्टी में खींचतान की चर्चाएं तेज हैं. इस बीच, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा का एक इंटरव्यू चर्चा का विषय बन गया. BBC के साथ इंटरव्यू में उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ अपने पुराने राजनीतिक और निजी संबंध को याद किया. महुआ ने कहा कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जिन्हें समय और दल बदलने के बाद भी पूरी तरह भुलाया नहीं जा सकता.
इंटरव्यू में महुआ ने एक पुराना पल भी साझा किया. उन्होंने बताया कि 2014 में उन्हें लोकसभा टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह काफी निराश हुई थीं. उनके मुताबिक उस समय शुभेंदु अधिकारी ने उनका हौसला बढ़ाया था. महुआ ने यह भी कहा कि जब उन्होंने पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखा था, तो शुरुआती दौर में बहुत कम वरिष्ठ नेता उनके साथ दिखाई दिए, लेकिन शुभेंदु उनकी शुरुआती रैलियों में मौजूद रहे.
महुआ ने साफ किया कि अब दोनों अलग-अलग पार्टियों में हैं और पहले जैसी बातचीत नहीं होती. इसके बावजूद उन्होंने कहा कि पुराने समय में मिले सहयोग को वह भूल नहीं सकतीं. महुआ ने ये भी कहा कि किसी व्यक्ति के साथ निजी संबंध और राजनीतिक विचार हमेशा एक जैसे नहीं होते. इस बयान को कई नेताओं ने ऐसे समय में अहम माना, जब राज्य की राजनीति में दलों के भीतर बदलाव और नए समीकरणों की चर्चाएं हैं.
महुआ ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और टीएमसी पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि बीजेपी एक मजबूत संगठनात्मक ढांचे के साथ काम करती है और उसकी विचारधारा स्पष्ट दिखाई देती है. वहीं टीएमसी और कांग्रेस के संभावित विलय को लेकर चल रही चर्चाओं को उन्होंने खारिज कर दिया. महुआ का मानना है कि दोनों दलों के बीच वैचारिक समानताओं की चर्चा हो सकती है. लेकिन विलय को लेकर सामने आ रही खबरों में कोई सच्चाई नहीं है.
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