Bengal News: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने सोमवार को कहा कि उन्होंने माइक्रोब्लॉगिंग मंच पर उनकी सरकार के खिलाफ राज्यपाल जगदीप धनखड़ के नियमित पोस्ट से 'परेशान' होकर उन्हें ट्विटर (Twitter) पर 'ब्लॉक' कर दिया है. ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा कि जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने कई बार मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को धमकाया है. बनर्जी ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को कई बार पत्र लिखकर धनखड़ को हटाने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा, 'हालांकि, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.'

"I have been forced to block Governor Jagdeep Dhankhar on Twitter. Everyday he was issuing tweets targeting and threatening govt officials as if we're his bonded labourers," says West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee

