पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) पर जमकर हमला बोला और उन्हें भ्रष्ट तक कह दिया. ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, 1996 के जैन हवाला मामले के आरोपपत्र में उनका नाम आया था. हालांकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को निराधार बताया और ममता बनर्जी पर पलटवार किया.

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कुछ गंभीर आरोप लगाए. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. मुझे उम्मीद नहीं थी की वे सनसनी फैलाने के लिए गलत जानकारी देंगी और गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगी.

Till date in Indian culture, no one has taken action against younger sister. I would not go that way. I am sad. Mamata Ji is a mature leader. Why did she do this?: West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar on being asked, "If he will take legal action against Mamata Banerjee?" pic.twitter.com/9gGwntC4FS

