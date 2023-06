ममता बनर्जी ने ट्रेन हादसे के पीड़ितों परिवारों को चेक और नियुक्ति पत्र बांटें, बीजेपी नेता ने उठाए थे सवाल

West Bengal: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री (West Bengal CM ) ममता बनर्जी ने आज बुधवार को ओडिशा में तीन रेल दुर्घटनाओं के पीड़ितों के परिवारों को अनुग्रह राशि के चेक और नौकरी नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुआवजे के चेक बांटे हैं. मुख्यमंत्री ममता ने ओडिशा के बालासोर में 2 मई शुक्रवार की शाम को हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के सदस्यों को चेक और जॉब लेटर प्रदान किए हैं.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, इसे दबाया न जाए. क्यों यह रेल हादला हुआ? आपने पुलवामा देखा था ना, क्या कहा था वहां के राज्यपाल ने, इसलिए सच सामने आना चाहिए. रेल हादसे की जांच न करके CBI की टीम 14-15 नगर निगम में घुस गई है, नगर उन्नय विभाग में घुस गई है. यह सब करके आप सच दबा नहीं सकते हैं.