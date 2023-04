कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब इस राज्य में जारी हुई एडवाइजरी, भीड़ से बचने और मास्क पहनने की सलाह

Masks Mandatory: देश में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच कई राज्यों में पाबंदियों की भी शुरुआत हो गई है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने मंगलवार को एडवाइजरी (Covid Advisory) जारी की. सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी में लोगों से भीड़ और सामूहिक समारोहों से बचने और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मास्क पहनने की सलाह दी गई है. मालूम हो कि इससे पहले कई शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को जरूरी बनाया गया है.

Government of West Bengal issues an advisory in wake of the rise in the number of #COVID19 cases. Crowd or mass gatherings to be avoided as far as possible, especially by the elderly, children, pregnant women and persons with co-morbidities. If compelled to enter a crowd or… pic.twitter.com/jbUnTiHqnZ — ANI (@ANI) April 18, 2023