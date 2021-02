West Bengal Polls 2021: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव (Assembly Polls 2021) नजदीक आते ही सभी पार्टियां जी जान से चुनाव प्रचार नें जुटी हुई हैं. सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को एक बार फिर जीत दर्ज करने की उम्मीद है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) को यह भरोसा है कि बंगाल में पहली बार कमल खिलेगा. पश्चिम बंगाल चुनाव की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा (JP Nadda) ने संभाली हुई है. नड्डा कई बार बंगाल का दौरा भी कर चुके हैं. इस बीच चुनावी साल में ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने सोमवार को ‘मां’ योजना की शुरुआत की. इसके तहत राज्य सरकार गरीबों को पांच रुपये के किफायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराएगी. Also Read - Big Breaking News: टीएमसी के राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने दिया इस्तीफा, कहा- दम घुट रहा है

ममता सरकार की इस योजना के तहत 5 रुपये में लोगों को थाली में चावल, दाल, एक सब्जी और अंडा करी मिलेगी. ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपये की सब्सिडी वहन करेगी. उन्होंने कहा कि स्वयं-सहायता समूह हर दिन दोपहर 1 बजे से तीन बजे के बीच रसोइयों का संचालन करेंगे तथा धीरे-धीरे राज्य में हर जगह ऐसे रसोईघर स्थापित किए जाएंगे.

They (BJP) are increasing LPG and diesel prices every day. It is a matter of concern. Central govt will only reduce the prices for few days when the elections are around the corner: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/z3CYsbR5kA

