लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 35 सीटें मिलीं तो ममता सरकार गिर जाएगी: अमित शाह

कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सूरी में एक सभा करते हुए कहा कि हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में 42 में से 35 से ज्यादा सीटों पर जीत दिलाएं. यदि बीजेपी ने ये लक्ष्य हासिल कर लिया गया तो तृणमूल कांग्रेस सरकार 2025 से आगे नहीं चल पाएगी. सरकार गिर जाएगी. ममता बनर्जी सरकार पर “हिटलर जैसा शासन” चलाने के लिए निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में राज्य में 35 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में लौटती है, तो “कोई भी राज्य में रामनवमी की रैलियों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा.”

अमित शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनेंगे. अमित शाह ने यहां ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता दीदी सोचती हैं कि वह अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाएंगी, लेकिन मैं बीरभूम से कहता हूं कि अगली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी. इसका ट्रेलर 2024 के चुनाव में दिख जायेगा.

बता दें कि अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं. अमित शाह अपनी इस यात्रा के दौरान राज्य में भाजपा की संगठनात्मक ताकत का जायजा लेंगे. अमित शाह ऐसे समय में यह दौरा कर रहे हैं, जब राज्य में अगले महीने पंचायत चुनाव होने हैं और पार्टी अपने संगठनात्मक तंत्र को मजबूत करने की कवायद में जुटी है.