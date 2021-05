पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी आज गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी की 10 राज्‍यों के जिलाधिकारियों से बातचीत में मुख्‍यमंत्र‍ियों को बोलने की अनुमति नहीं दिए

जाने का आरोप लगाते हुए भड़क गईं हैं. ममता बनर्जी ने कहा, यदि राज्यों को बोलने की अनुमति नहीं थी तो उन्हें क्यों बुलाया गया. बोलने की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों को विरोध करना चाहिए.

Also Read - Covid-19 Second Wave: जुलाई अंत तक खत्म हो जाएगी दूसरी लहर, जानें कब आएगी कोरोना की तीसरी लहर

If states were not allowed to speak why were they called. All the Chief Ministers must protest for not being allowed to speak: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on PM Modi's interaction with DM's of 10 States today pic.twitter.com/ipdm72K0Dd

— ANI (@ANI) May 20, 2021