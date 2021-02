Mamata Banerjee On Bengal Election Date: चुनाव आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा की तारीखों (WB Election Dates) का ऐलान कर दिया है. बंगाल में 8 फेज में चुनाव कराए जाएंगे. वहीं, नतीजे 2 मई को आएंगे. चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने आठ चरण में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा के औचित्य पर सवाल उठाया. ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव से कई सवाल उठते हैं, क्योंकि अन्य राज्यों में एक ही दिन मतदान होगा. Also Read - Assembly Election Dates: पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में कब-कब होंगे चुनाव, कब आएंगे नतीजे; यहां जानें सभी जरूरी बातें...

ममता बनर्जी ने कहा कि क्या बंगाल में चुनाव की तारीखें नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और अमित शाह (Amit Shah) के सुझाव के अनुसार घोषित की गईं हैं? उन्होंने कहा कि मैं बंगाल की बेटी हूं, भाजपा से कहीं बेहतर राज्य को जानती हूं. आठ चरणों के बावजूद हम जीतेंगे.

पश्चिम बंगाल चुनाव: (All You Need To Know About West Bengal Polls 2021)

294 सदस्यीय बंगाल विधानसभा के लिए 8 चरणों में मतदान होंगे. बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक वोट डाले जाएंगे. बंगाल में पहले चरण के लिए 27 मार्च को 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इसके बाद दूसरे चरण की 30 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होगा. तीसरे चरण में 31 सीटों पर 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे.

चौथे चरण में 44 सीटों पर 10 अप्रैल को वोटिंग होगी. पांचवें चरण की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. वहीं, छठे चरण में 43 सीटों पर 22 अप्रैल को वोटिंग होगी. बंगाल में आठवें और अंतिम फेज का चुनाव 29 अप्रैल को होगा, जहां 35 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे.

(इनपुट: ANI)