West Bengal CM Mamata Banerjee recites 'Durga Path' during her public rally in Bankura: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है. ममता बनर्जी ने बांकुड़ा में एक रैली के दौरान कहा कि क्या भाजपा (BJP) मेरी हत्या करने की साजिश रच रही है? निर्वाचन आयोग ने मेरे निदेशक, सुरक्षा तक को हटा दिया है. केंद्र सरकार के सभी मंत्री बंगाल में हैं. कई होटल बुक कर लिए गए हैं और यहाँ मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है. ममता बनर्जी ने कहा कि आखिर सुरक्षा क्यों हटाई जा रही है. क्या कारण है. बता दें कि ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर रैलियों में शामिल हो रही हैं. कुछ दिन पहले ममता बनर्जी पर कथित तौर पर हमला हुआ था, जिसमें वह घायल हो गई थीं.

ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने चुनावी रैली के दौरान कहा कि किसान पिछले 6 महीने से आन्दोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों से बात तक नहीं कर रही है. ममता ने कहा कि देश के गृह मंत्री देश चला रहे हैं या ये तय कर रहे हैं कि कौन अरेस्ट होगा और किसे पीटा जाएगा या ये तय कर रहे हैं कि कौन सी एजेंसी किसका पीछा करेगी. ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग (Elections Commission) को कौन चला रहा है. मुझे उम्मीद है कि अमित शाह (Amit Shah) नहीं चला रहे होंगे.

Will HM run the country or decide who will get arrested or beaten up, or will he decide which agency will chase whom? Who is running Election Commission ? I hope it's not you, Amit Shah. We want free & fair election. He's intervening in day to day working of EC: WB CM & TMC chief

