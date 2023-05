Lok Sabha Election 2024: ममता बनर्जी का बड़ा बयान, यह समझना चाहिए कि राज्य की पार्टियों के अपने दायित्व हैं

Lok Sabha Election 2024: केंद्र की बीजेपी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रटिक अलायंस ( NDA) के खिलाफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की एकता की कवायद के बीच वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज अपने बयान से एक बार फिर चौका दिया है. ममता बनर्जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 12 जून को बुलाई गई विपक्षी पार्टियों की महत्वपूर्ण बैठक से पहले अपना यह बयान देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि राज्य में अन्य दलों को ज्यादा प्राथमिकता देने के मूड में नहीं हैं.

सीएम ममता बनर्जी ने कहा, हम (विपक्षी दल) राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ हैं. पार्टियों को यह समझना चाहिए कि राज्य स्तर पर क्षेत्रीय दलों के अपने दायित्व हैं.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने आज मंगलवार को यह बयान हावड़ा के नबन्ना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान दिया.

दरअसल, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि राज्य में तृणमूल उनकी पार्टी के लिए भाजपा की तरह बराबर की प्रतिद्वंद्वी बनी रहेगी. उन्होंने यह भी संदेह व्यक्त किया था कि क्या भाजपा विपक्षी गठबंधन के भीतर कुछ ‘ट्रोजन हॉर्स’ लगाने की कोशिश कर रही है. चौधरी की चिंताओं को पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य सुजान चक्रवर्ती और पार्टी के राज्य सदस्य बिकास रंजन भट्टाचार्य जैसे वरिष्ठ माकपा नेताओं द्वारा भी जताया जा चुका गया है.