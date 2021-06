कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस साल के अंत तक 18 साल से अधिक उम्र की पूरी आबादी का टीका लगाए जाने की बात को ‘जुमला’ करार दिया है. ममता बनर्जी ने कहा कि ये आधारहीन बात है. केंद्र सरकार जब राज्य सरकारों को टीके उपलब्ध नहीं करा रही है तो ये कैसे होगा. केंद्र सरकार राज्यों को निशुल्क टीके उपलब्ध कराए. Also Read - अपने 'गाँव को कोरोना मुक्त' बनाकर 50 लाख रुपए जीतने का मौका, सरकार ने किया प्रतियोगिता का ऐलान

ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा, ''यह दावा महज एक जुमला है. केंद्र इस तरह की चीजें कहता रहता है. बिहार (विधानसभा) चुनाव के समय उन्होंने चुनाव के बाद समूची आबादी का टीकाकरण करने का वादा किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ.'' बनर्जी ने कहा कि कोविड-19 रोधी टीकों की खुराकों के बीच अंतराल को देखते हुए सभी योग्य उम्र समूहों के टीकाकरण की प्रक्रिया के संपन्न होने में छह महीने से एक साल तक लग जाएंगे.

That (vaccinating all citizens before Dec 2021) is just a hoax. They just say baseless things. The Centre is not sending vaccines to State govts. Centre should procure vaccines for States & give it free of cost to all: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/PetJKGkJz7

