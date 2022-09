West Bengal News: आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि 2024 में बीजेपी को हराने का खेला पश्चिम बंगाल से शुरू होगा. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार मैं और अन्य विपक्षी दल एकजुट होंगे. ममता ने कहा कि जब सभी विपक्षी दल एकजुट होंगे तो भाजपा कैसी सरकार बना पाएगी? केंद्र में भाजपा सरकार की कोई जरूरत नहीं है. एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट है.Also Read - पश्चिम बंगाल: सीबीआई ने ममता बनर्जी के मंत्री मलय घटक पर मारे छापे, जानें क्या है मामला

ममता ने कहा कि भाजपा को लगता है कि पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार करवाकर वे 2024 में उस जिले के दो लोकसभा सीटों को हथियाने में कामयाब हो जाएंगे. यह कभी भी सच नहीं होगा. वह बीमार हैं.हर चुनाव से पहले उन्हें नजरबंद रखा जाता हैं किन यह बात उन्हें रोक नहीं पाई.जब तक अनुब्रत हमारे साथ हैं, बीरभूम जिले में हमारी ताकत तीन गुना रहेगी. Also Read - ये है देश का पहला म्यूजियम जहां आप देख सकते हैं 400 साल पुराने कंकाल, जानिये यहां के बारे में

Kolkata, WB | In 2024 we will play a game that will start from Bengal. Hemant (Soren), Akhilesh (Yadav), Nitish (Kumar), I & other friends will unite then. How will they (BJP) form govt then? There’s no need for BJP govt: CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/qfuGsyI2S8

— ANI (@ANI) September 8, 2022