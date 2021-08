कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) का चुनावी नारा ‘खेला होबे’ लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गया है और ‘आने वाले दिनों में खेले जाने वाले मैच का पूरा देश गवाह बनेगा.’ उन्होंने परोक्ष रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए यह टिप्पणी की.Also Read - त्रिपुरा में भाजपा ने अभिषेक बनर्जी का काफिला रोकने की कोशिश की, कार पर झंडे से वार

टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि भारत को रास्ता दिखाने में बंगाल को गर्व होगा. ‘खेला होबे’ योजना का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा, ‘‘आप सहमत हों या न हों लेकिन यह सच है कि यह नारा देश में बहुत लोकप्रिय हो गया है. संसद और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान जैसे कई राज्यों में भी नारे लगे हैं.’’ ‘खेला होबे’ योजना के तहत स्पोर्ट्स क्लब को फुटबॉल वितरित किए जाएंगे. बनर्जी ने आगे कहा कि अभी एक छोटा खेल खेला गया है और आगे बहुत कुछ होने वाला है. Also Read - दिल्‍ली में सियासी मुलाकातें: शरद पवार मिले लालू यादव से, ममता बनर्जी मिलीं अरविंंद केजरीवाल से

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee dribbling a football during launch of “Khela Hobe” program at Netaji Indoor Stadium,Kolkata. She says, ” Believe it or not, “Khela Hobe” has become very popular. The slogan was raised in Parliament too, soon it’ll be popular across India.” pic.twitter.com/xDZYGtQKAD

— ANI (@ANI) August 2, 2021