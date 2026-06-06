TMC में फूट के बीच ममता का बड़ा दांव, अभिषेक बनर्जी की ताकत पर लगाया ब्रेक? क्या होगा असर

TMC में बढ़ती बगावत के बीच ममता बनर्जी ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है. अभिषेक बनर्जी के साथ अब दो और राष्ट्रीय महासचिव काम करेंगे. जानिए पार्टी में क्या-क्या बदला.

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अब तक संगठन में अभिषेक बनर्जी की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती थी. (Photo from IANS)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद से तृणमूल कांग्रेस (TMC) में बगावत की खबरें सामने आ रही थीं. पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी और नेताओं के खुले विरोध ने ममता बनर्जी को संगठन में व्यापक फेरबदल करने के लिए मजबूर कर दिया. इस फेरबदल में सबसे ज्यादा चर्चा ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को लेकर हो रही है. नए बदलाव के बाद उनके साथ दो और राष्ट्रीय महासचिवों को जिम्मेदारी दी गई है.

अभिषेक बनर्जी की ताकत पर लगा ब्रेक?

नए बदलाव के बाद, सांसद डेरेक ओ’ब्रायन और डोला सेन अब अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) साथ संगठनात्मक कामकाज में सहयोग करेंगे. राजनीतिक गलियारों में इसे अभिषेक बनर्जी की ताकत को संतुलित करने और संगठन में सामूहिक नेतृत्व को बढ़ावा देने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. बता दें अब तक संगठन में उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती थी और कई फैसलों में उनकी अहम भूमिका रहती थी.

चुनावी हार के बाद शुरू हुई थी खींचतान

सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर पहले से ही कई नेता असंतुष्ट थे. चुनाव नतीजों के बाद हुई बैठकों में जब ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी की भूमिका की सराहना की, तब कई नेताओं ने इसे पसंद नहीं किया. पार्टी के कुछ नेताओं का मानना था कि संगठन में फैसले लेने के तरीके और नेतृत्व की शैली के कारण कार्यकर्ताओं और नेताओं में दूरी बढ़ी है. धीरे-धीरे यही नाराजगी खुलकर सामने आने लगी. 19 मई को कालीघाट में हुई एक बैठक में कुछ नेताओं ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी असहमति जाहिर की, जिसके बाद पार्टी के भीतर मतभेद और ज्यादा स्पष्ट हो गए.

नए चेहरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

बता दें ममता बनर्जी ने पार्टी के कई अन्य संगठनों में भी बदलाव किए हैं. वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य को राज्य अध्यक्ष बनाया गया है, जिसे संगठन में नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है. वहीं सुभ्रत बक्शी राष्ट्रीय कार्यसमिति में उपाध्यक्ष बने रहेंगे. पार्टी के महिला, युवा और अन्य संगठनों में भी नए चेहरों को मौका दिया गया है. सजदा अहमद, ममता ठाकुर, नयना बंद्योपाध्याय और स्वाति खांडेकर को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि सांसद सायोनी घोष युवा संगठन की कमान संभालती रहेंगी.

कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश

पार्टी में चल रही उठापटक के बीच ममता बनर्जी ने अपने भरोसेमंद और पुराने नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां दी हैं. उनका मकसद संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं का भरोसा बनाए रखना है. इस बीच, टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बगावत करने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग दबाव में पार्टी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि पार्टी की असली ताकत आज भी ममता बनर्जी और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह फेरबदल TMC की अंदरूनी राजनीति और नेतृत्व की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा.